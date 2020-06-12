◎高鐵端午再增班 52班車14日凌晨起訂票

台灣超過2個月沒有新增新冠肺炎本土案例，國內旅遊強勢反彈，台灣高鐵公司表示，經檢視6月24日至6月29日端午節連續假期疏運預售及車組運用情形，決定針對目前旅客訂位較踴躍時段再加開52班次列車，包含南下24班、北上28班，自 6月14日凌晨零時起開放購票。

◎67所公立大學聲明：籲政府讓境外生列首批入境

針對境外生遲遲無法入境就讀，國立大學校院協會與國立科技大學校院協會今(12)日釋出聲明，其中有51所公立大學、16所公立科大共同發起，並由清大校長賀陳弘、台灣科技大學校長廖慶榮署名，已行文行政院，籲請將國內大學校院境外生，列入第一批准予入境的優先對象。

◎高雄各地罷免戰火 侯友宜：好好拼經濟最重要

高雄市長韓國瑜罷免案6日通過，引發各地罷免戰火；對此新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，國家後疫情時代，振興經濟是台灣最重要的第一件事，台灣不需要太多對立、衝突，而是應該攜手團結往前走，好好拚經濟、好好守護家園，大家一起努力，好好做事。

◎太陽花攻占行政院案被判有罪 魏揚要求停審並釋憲

6年前群眾攻占行政院事件，黑島青陣線總召集人魏揚等人一審遭判無罪，但台灣高等法院認為，魏揚等人鼓動他人侵入政院對抗員警，改判7人有期徒刑2至4月不等，魏揚等人不服除了提上訴後，12日下午將遞狀請求停審並聲請大法官解釋。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)