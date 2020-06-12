歷經三任市長的台中市大安媽祖文化園區預算案，花了六億元僅蓋出基座，媽祖雕像經費從公務預算到民間募款都受挫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

交通地政委員會主席陳廷秀決議，退回市府提案，變更新名稱，重提新案，徹底解決問題。（盧金足攝）

觀旅局長林筱淇表示，大安媽祖文化園區是海線重大觀光建設，完成後可串連海線知名景點。（盧金足攝）

市議員陳淑華表示，修正計畫後面只有七行字，議會相關計畫修正沒有做好準備，沒有計畫議會怎麼審？（盧金足攝）

市議會12日交通地政委員會，卻為大安媽祖園區斥資六億元只空有基座，不見媽祖雕像，炮聲隆隆。（盧金足攝）

大甲媽祖在疫情漸緩後，終於展開遶境，但台中市議會12日交通地政委員會，卻為大安媽祖園區斥資六億元只空有基座，不見媽祖雕像，炮聲隆隆，質疑前朝決議不得追加公務預算，現要議會背書，市議員陳淑華不滿，修正計畫後面只有七行字，市議員何文海怒拍桌表達反對，主席陳廷秀決議退回市府提案，請觀旅局另重提振興海線觀光鏈的新計畫。

歷經三任市長的台中市大安媽祖文化園區預算案，花了六億元僅蓋出基座，媽祖雕像經費從公務預算到民間募款都受挫，媽姐園區沒有媽祖雕像，在議會爭議不休，市議會決議交付委員會審查。

市議會今天舉行交通地政委員會，大安媽祖文化園區工程經市議會於2014年第一屆第六次定期會附帶決議雕像部分建議以民間企業勸募認養興建，及2017年第二屆第七次臨時會附帶決議不得另行辦理追加預算，為解套市府提案由市府編列公務預算打造建媽祖雕像及周邊景觀，期盼市議會審核通過後，盡速辦理後續經費評估及工程施作，為大安打造新亮點。

市長盧秀燕對前朝留下的基座驗收園區卻未完成的案子，強調會「主動解決問題、負責任」的態度，提案編列預算蓋建媽祖雕像及周邊景觀，「市府尊重議會決議，將聆聽多元意見、公平處理，振興海線觀光

觀旅局長林筱淇表示，大安媽祖文化園區是海線重大觀光建設，完成後可串連海線知名景點，如高美濕地、海洋生態館、大安濱海樂園、梧棲觀光漁港、鰲峰山公園等，帶動甲安埔濱海地區觀光發展，多年來海線居民均期盼園區建設早日完成。

但先前市府以引進民間投資方式進行基座營運規畫利用，但民間潛在廠商經評估後投資意願不高，由於近期市府收到來自大安、外埔、大甲在地多名里長共同連署請願，希望市府儘速完成包含雕像在內的整體大安媽祖文化園區建設；對此，市府盼爭取議會支持，解決建設延宕多年問題。

市議員陳淑華表示，修正計畫後面只有七行字，議會相關計畫修正沒有做好準備，沒有計畫議會怎麼審？如果這七行字這是市府的計畫「空白授權」不尊重議會，。

市議員何文海拿起公文，質疑是來源不明的黑函原，經議員楊正中提醒為電子公文，但他不滿，「沒有預算就要審議」，難道要議會背書，拍桌怒責「那有這種做法，叫議會背書市府才敢編預算」，他建議應蓋砂雕館才能在觀光加分。

吵了十多年的媽祖園區，市議員謝明源，說不追加預算，大安主題園區不只沒媽祖雕像，景觀就花六億，還沒有媽祖雕像，經費就推給議會，市府出爾反爾他不贊成。

市議員楊正中強調，市議會同意不得追加預算決算，重新提請同意編列預算，第一階段推翻前面議會決議不得追加預算，第二階段編列預算，如果第一階段不同意，第二階段不可行，市府應另起爐灶，提出新案，不要在舊案打轉。

市議員劉土州表示，市府應另提新科目，斷尾求生，不要前面不要繞在追加預算，不是要和大安媽祖園區切割，而是提出新案快速找到解決方法。

市議員陳政顯認為，之前第一屆二屆針對媽祖雕像採民間勸募，不追加預算，現在難道要追加預算，原本提案就有問題，大安工程已完工驗收，請市府依建設海線觀光鏈的資源特提有具體想法，提出新案，以觀光產業鏈為主，不應在大安媽祖園區打轉。

陳廷秀最後決議，已決算的案子，不能追加預算，要求市府針對內容調整，變更新名稱，重提新案，徹底解決問題，退回市府提案，重新擬送預算案，才能完全解套，解決大安禡祖雕園區淪蚊子館的窘境。

(中時 )