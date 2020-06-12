國際指數公司富時羅素近日發布公告稱，基於陸股通調整，將剔除50檔A股股票，6月15日開盤生效。富時羅素剔除的股票包括，貴陽銀行、江蘇國信、海瀾之家、南山控股、鹽田港等。

澎湃新聞報導，據港交所11日消息顯示，在6月的滬股通名單調整中，32檔滬股通股票及34檔深股通股票被移入中華通特別證券名單，15日生效。在移入中華通特別證券名單之後，透過陸股通投資這些股票的投資者將只能賣出，不能買入這些股票。

上述66檔被移入中華通特別證券名單的股票中，含50檔已經進入富時羅素全球股票指數系列的股票。富時羅素認為，這些股票已經不能符合富時羅素的可投資性要求，因此將其從指數中剔除。

此前，富時羅素於5月23日公布其旗艦指數系列（富時GEIS）6月季度的調整情況。根據調整，此次僅有浙商銀行與渝農商行兩檔A股被納入大型股，該變動將於6月22日開盤前生效。同時，富時羅素還決定將A股納入因子從17.5％提升至25％。至此，富時羅素「納A」第一階段即將完成。

2018年9月，富時羅素宣布將A股納入其指數體系，分類為次級新興市場，計劃分三步實施。

根據富時羅素此前公布的方案，第一階段分三步。第一步，2019年6月，A股以5％納入因子首次納入富時羅素指數。第二步，2019年9月，A股納入因子將由5％升至15％。第三步，2020年3月，A股納入因子將由15％升至25％。第一階段納入全部完成後，A股在富時羅素全球股票指數和新興市場指數中的權重將分別提升至0.57％和5.57％。

3月17日，富時羅素臨時公告稱，A股最新一批納入指數將分成兩步實施。公告顯示，最新一批納入規模的四分之一在2020年3月實施，其餘四分之三將在2020年6月的指數評估時實施。

(工商 )