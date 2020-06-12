中科院昨深夜在台東及九鵬基地進行飛彈試射，由於射擊通報空域管制範圍相當大，高度也標示為「無限高」，外界認為極有可能是中科院進行天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院不願證實傳聞。不過，民進黨立法院外交國防委員會委員王定宇稍早在臉書表示，中科院昨晚發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。等同間接證實中科院昨晚試射天弓三型飛彈消息。

中科院昨深夜發布新聞稿表示，本院依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購我國自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行，本次於台東地區執行測試，主要係配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容，本院援例不予評論，籲請國人支持。

王定宇今在臉書分享台灣國防消息表示，中科院昨晚進行「新型飛彈實彈射擊測試」，分別在台東基翬海邊及屏東九鵬基地，發射靶彈及研測中的新型飛彈，測試「新型飛彈攔截來襲飛彈」的命中擊毀效能。

王定宇說，中科院昨晚是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試，弓三增程型飛彈能在更高的高度進行攔截。

(中時 )