國立故宮博物院自去年啟動「故宮遊藝思」學子參訪計畫，提供學校免費交通接駁、活動當日保險及免費參觀導覽等資源，迄今已有147間學校、6830名師生參與。今年6月15日起故宮將再度開放109年第一學期申請，廣邀全台高中職以下學校到故宮一覽國寶風采。

今年上半年因新冠肺炎疫情，各地方政府教育局處宣布暫緩辦理校外教學及畢業旅行活動，以致於多數學校無法如期前來故宮參觀。隨著疫情趨緩，校外教學活動亦隨之鬆綁，故宮亦收到許多學校反應希望能重啟本專案，因此宣布自6月15日上午9時起，開放下學期申請時段，第一階段首先以偏鄉、離島學校為主，申請時間為109年6月15日上午9時至6月30日下午4時，如有剩餘名額，將於7月6日開放第二階段之一般學校申請，總申請名額為3000名師生。

故宮表示，本專案除提供學校至故宮免費交通接駁及參觀當日保險，針對偏鄉及離島地區學校，更支援火車、飛機以及船舶等交通，及兩天一夜住宿。另除參訪故宮外，109年度專案獲台北市艋舺龍山寺的支持，讓學子亦能選擇順道前往艋舺龍山寺，一覽龍山寺建築之美及台北古城區文化風情，讓參觀行程更加豐富多元。

(旺報 )