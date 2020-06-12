隨著NBA本季復賽腳步越來越近，先前短暫待過湖人的考辛斯，如今成為不少球隊爭搶招募的對象之一，可是《The Athletic》記者平克斯12日爆料，湖人將是唯一有機會簽下考辛斯的球隊，原因是考辛斯相當尊重「小皇帝」詹姆斯。

「湖人是考辛斯唯一考慮的球隊，因為他很尊重詹姆斯，也跟安東尼戴維斯情同兄弟(兩人過往曾在鵜鶘聯手)，」平克斯引用一名西區高層人士說法表示，「其他球隊不可能想要考辛斯，因為他會帶來不少困擾，況且當前所剩時間不多。」

畢竟考辛斯雖在今年2月24日遭到湖人裁員，原因是湖人必須清出球員名額簽下馬基夫莫里斯，卻讓考辛斯繼續待在球隊，也可使用湖人訓練設備繼續進行復健，當然會讓考辛斯相當感動，只要湖人開口找他歸隊，相信他會馬上答應。

如今隨著NBA考慮要把復賽的各隊大名單，從原本15人擴編到17人，湖人就可無須裁員簽下考辛斯，不過湖人仍有麥基、霍華兩名中鋒壓陣，內線厚度還算深，是否還需考辛斯重新歸隊幫忙爭冠，恐怕就看湖人高層與教練團怎麼想了。

(中時 )