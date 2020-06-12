民主黨對手拜登先發制人 說川普想在大選中耍詐

美國總統川普近日在大選民調上節節敗退，目前居優勢的民主黨對手拜登說，他擔心這位白宮主人會耍手段，設法贏得選舉。不過他也表明，要是川普輸了總統大選，但拒絕離開，他絕對相信，軍隊會送他出白宮。

據CNN新聞網11日報導，拜登在美國新聞諷刺類電視節目「每日秀」（The Daily Show）主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）問及，他有沒有想過，要是川普輸了，還不肯離開白宮，究竟會怎麼樣。而他回答，的確想過。

(中時電子報)