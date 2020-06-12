川普若輸了大選死不走 拜登說軍隊會送他走人 12:032020/06/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普11日在德州達拉斯發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民主黨對手拜登先發制人 說川普想在大選中耍詐 美國總統川普近日在大選民調上節節敗退，目前居優勢的民主黨對手拜登說，他擔心這位白宮主人會耍手段，設法贏得選舉。不過他也表明，要是川普輸了總統大選，但拒絕離開，他絕對相信，軍隊會送他出白宮。 據CNN新聞網11日報導，拜登在美國新聞諷刺類電視節目「每日秀」（The Daily Show）主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）問及，他有沒有想過，要是川普輸了，還不肯離開白宮，究竟會怎麼樣。而他回答，的確想過。 (中時電子報) #川普 #拜登 #美國大選 #軍隊 #民主黨 #共和黨 #輸 #投票 #白宮 也許您會感興趣 國際熱門新聞 胡說！哈佛研究稱去年夏末武漢就有病毒 陸八字怒嗆 - 國際 為與川普教堂合照致歉 美參聯會主席不想幹了 - 國際 22歲清純女手段兇殘虐殺2男 一人遭先「姦」後殺 - 國際 川普若輸了大選死不走 拜登說軍隊會送他走人 - 時事 挺台法案又一樁 美參議員提「台灣防衛法」 阻陸武力犯台 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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