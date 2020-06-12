大甲媽進入彰化，縣長王惠美上午11點接駕，破最早接到駕的紀錄。（吳敏菁攝）

縣府中庭一早就湧進香客歇腳。（吳敏菁攝）

大甲媽繞境11日午夜起駕，披星戴月開始遶境逐步行旅，今年人數不若往年多，鑾轎移動速度創下最快紀錄，上午8時就已經抵達台中市沙鹿區，與表訂的時間一樣，讓人直呼「

神準！」上午11點就過大度橋進入彰化市，更是大幅超前表訂行程，和往年相較，提早4個小時，再破紀錄。

縣長王惠美上午10點多，就啟程前往接駕，過去接到鑾駕多半是下午3點以後，這次提早4小時，今天上午一大早，縣府中庭就湧入香客歇腳，先鋒急行軍的速度驚人，大甲媽鑾轎也是超快，平均時速4公里，大幅超前表定速度。

儘管人數減少，沿街也少了流水席，但是恭迎大甲媽心意不減，大熱天，不少人奔相走告，「大甲媽來囉！」交鑼打鼓，大家都紛紛放下手頭是，飛奔前往前往雙手合掌，虔誠祈求。

王惠美接轎、扶轎走一段，對於今年人數減少，表示因應疫情這也是不得已，配合防疫政策，但是媽祖庇護眾人的心，大家都知道，信徒虔誠的心，媽祖也會知道，保佑風調雨順，國泰民安。

儘管隨香人數減少，但是警方仍不感大意，霹靂小組隨駕坐鎮，沿線也上千警力佈署，嚴陣以待，都比進香人數多了，預計不到晚間9點就會過民生地下道。

(中時 )