國泰金控（2882）今舉行股東會，國泰金董事長蔡宏圖表示，疫情自3月起影響全球，各大經濟體都面臨挑戰，尤其3至5月最為嚴重；近日各大經濟體逐漸解封，預測經濟下半年會比上半年好，美國聯準會近日表態「2022年利率不會提高」，意味經濟呈「緩慢復甦」，國泰金經營抱持「審慎保守、謹慎部署」的態度。

國泰金控2019年稅後獲利639億元，創歷史新高，今年前5月獲利也有不錯成績；不過，在各國鎖國、封城下，蔡宏圖認為，仍有很多產業、行業尚未恢復正常，還需要一點時間調整，國泰金控深深了解到現有經濟局勢，對於經濟預測、經營態度，會抱持「審慎保守、謹慎部署」，希望未來7個月仍能繳出讓股東滿意的成績。

蔡宏圖也在股東會上分享自己的觀察，今年3月起主要經濟主體都採取鎖國的嚴格措施，整個經濟活動都緩慢下來，也帶動不一樣的商業模式出現，企業在刺激後也思考經營的轉變，台灣疫情控制得非常好，雖然生活上有不便，但還是比其他地區好很多，下半年的經濟會比上半年更好。

(中時 )