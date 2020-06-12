蔡元戎展示個人彩色素描人像，親切笑容、戴方形眼鏡，保守西裝頭、穿著文青格子襯衫，Q版畫像更顯年輕。（台中市警二分局提供／張妍溱台中傳真）

今年甫當選「全國模範警察」的偵查佐陳志宏，畫家邀約製畫常被陳「放鴿子」，因都在外埋伏，認真辦案。（台中市警二分局提供／張妍溱台中傳真）

6月15日警察節，台中市警二分局創意企劃，打造員警「專屬個人獨特節日」，聘請專業人像畫家，為男女員警製作人像素描，各個成最佳男女主角；有女警謙虛笑說：「畫得比本人漂亮！」，男性員警則感性表示，從警20年，頭一次收到這麼有意義、值得留存的禮物。

台中市警二分局長蔡元戎表示，警察不分晝夜保護人民的生命安全，警察節「只紀念，不放假」，是慰勞警察的特別日子，日前他構思如何送1份小禮物給部屬，最後想到請畫家幫同仁們，製作專屬個人自畫像的點子。

蔡元戎展示個人彩色素描人像，親切笑容、戴方形眼鏡，保守西裝頭、穿著文青格子襯衫，Q版畫像更顯年輕；今年甫當選「全國模範警察」的偵查佐陳志宏，畫家邀約製畫常被陳「放鴿子」，因都在外埋伏辦案，同事知道他專注，提醒留點時間給自己。

台中市警二分局指出，警察節很多人都還得堅守在崗位上，除了製作人像素描並贈送精美手工香皂禮盒，促進同仁健康洗去一身的疲憊，大家看到自己的畫像驚呼連連，直說有趣又特別，透過警察節活動，給大家不一樣的歡慶方式。

(中時 )