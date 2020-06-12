美國新冠肺炎確診病例於周三（10日）突破200萬，死亡人數達11萬人，德州單日確診病例更是創下疫情爆發以來新高，德州哈里斯縣法官伊達爾戈（Lina Hidalgo）和休士頓市長透納（Sylvester Turner）周四表示，目前疫情逐漸失控，恐怕必須重新實施封城措施，且可能啟用先前由足球場改造的臨時醫院。

伊達爾戈表示周四（11日）表示：「我們正在走向災難邊緣，漸漸失去控制。但好消息是並非嚴重失控」。若確診人數持續攀升至超過當地醫院所能負荷，政府將會啟用休士頓南部由足球場改建的臨時醫院。

哈里斯縣目前已累績1.5萬確診病例，幾乎佔德州五分之一確診人數。不過相較於美國其他城市，哈里斯縣死亡率偏低，目前只有267人死亡。德州目前最嚴重地區為達拉斯，人口數較拉里斯縣少200萬人，死亡率卻高出2.6％。

伊達爾戈向媒體透露他認為德州解封速度過快，恐須重新封城。然而德州州長阿博特（Greg Abbott）已簽署命令下令解封，其法令效果在縣市首長之上，因此各縣市無法自行決定封城。

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