日本1名男大學生齊藤，因本身具有通靈體質，因此會隨身攜帶佛珠隔絕任何厄運體質找上門來。某一天，但他的2名室友不信邪要求一起去找鬼探險，因當天沒有任何課感到無聊，因此相約齊藤是否要一起去「找鬼」探險，未料卻真的載到一名紅衣女孩抓交替討命，造成嚴重車禍。

當他們開往一條傳聞中會出現厲鬼的偏僻山路途中，看見1位小女孩蹲在路邊哭泣，齊藤當時在車後座熟睡，2名室友也邊開車邊聊天，突然看見從路燈中照到1位身穿紅衣的女孩正走在路中間，三人頓時嚇得冷汗直流，齊藤建議繞道經過，正當駕駛繞過小女孩時，2名室友好奇的回頭，有人突然倒車說：「我想要跟那女的聊一下」，坐在副駕駛的室友竟然表示贊同，還說著看看正不正。

他們將車停在女孩面前，2名室友說：「小姐，你要去哪？要不然我們載你，我們也要去那邊。那女生聽到要載她，瞬間停下腳步，打開車門與齊藤一起坐在後座，但齊藤卻只能看女孩鼻子與下巴輪廓，前座的兩人還開心看著照後鏡女孩，2人不斷持續開心的詢問女生，滔滔不絕的看似與女子聊天甚歡，但齊藤納悶，女孩從來沒說過話，嘴巴沒打開過，只在身上聞到一股臭味。

離奇的是，齊藤低頭看到他手上的佛珠突然變黑，他從車窗的擋風玻璃看到女孩正看著他，因此轉頭面向女孩。此時女孩突然露出眼睛，手指著前面一台卡車，對著齊藤露出詭異笑容，接著就是一片漆黑，當齊藤醒來時已經躺在醫院了。

清醒後的齊藤，他得知其他兩名同學都不幸喪命，還不斷詢問警方女孩下落，但警察卻回說，經調閱行車紀錄器，只看到車內有三名男生，哪來女的?此語一出，讓齊藤心都涼了半截，因為他知道，那位女孩不是屬於這個世界的靈體，以慶幸自己逃過一劫。

(中時電子報)