高雄市長韓國瑜因罷免案今天將解除市長職務，其未來動向引關注，不過韓昨天說，目前不會接受任何邀請或職務。對此，國民黨文傳會主委王育敏今天表示，韓國瑜剛卸下市長職務很辛苦，需要一段時間沉潛與休息，他是重要從政黨員，未來在高雄市長補選或黨務改革，都邀請韓國瑜一同加入國民黨改革工作。

中選會今天將公告罷免結果，韓國瑜被解職後，行政院將宣布代理市長，傳出由高雄市府參事楊明州出任，而民進黨也預計在下周三正式徵召行政院副院長陳其邁出征，反觀國民黨至今苦覓選將頭殼抱著燒。

王育敏重申，國民黨一定會推出自己人選迎高雄市長補選，目前黨中央展開相關人選徵詢，一定會推出優秀、在地、獲得高雄市民信任的人選，不預設非要找無黨籍的前提，若是優秀人選，歡迎大家共同支持。

王育敏說，補選時程匆促，國民黨將加快腳步對相關人選做最後徵詢，儘速拍板定案，人選確定後也會對外公布，同時尋求各界支持，希望推出的人選能代表國民黨打一場漂亮的市長補選。

罷韓案過關後，讓支持者痛心不已，傳出可能有「報復性罷免」，要把罷韓中扮演重要角色的政治人物罷免下台。王育敏強調，罷免就是罷免，沒有所謂報復式罷免，而罷免是公民的權利，尊重公民團體發起的罷免運動。

(中時 )