投資人對新冠肺炎疫情發展與美國經濟情勢感到擔憂，周四美股全面崩跌，五大科技股身價瞬間蒸發逾2690億美元。

投資人擔心美國恐爆發第二波新冠肺炎疫情，以及聯準會黯淡的經濟預測澆熄投資人進一步追高的激情，周四美股暴跌，終場道瓊工業指數收跌1,861.82點或6.9%，標普500指數跌5.89%，那斯達克指數跌5.27%。

三大指數均創下3月16日美國實施防疫封鎖措施導致美股崩跌以來的最大單日百分比跌幅。標普500與道瓊指數創下3月26日來新低，那指創下3月29日來新低。

市場恐慌情緒急速升高，資金加速撤離股市，近日股價頻創新高的五大科技巨頭亦難逃波及。微軟大跌5.37%，在5大科技股中跌幅最大，市值銳減逾800億美元。臉書跌5.2%，蘋果跌4.8%，谷歌母公司Alphabet跌4.29%，亞馬遜跌3.38%。

其他科技股亦表現疲弱，思科重挫近8%，IBM跌逾9%，跌勢尤重；特斯拉亦下跌5.09%。視訊會議軟體公司Zoom Video成為一枝獨秀，逆勢收漲0.48%，因疫情大流行迫使數百萬人採取遠端工作方式，今年以來Zoom Video股價已上漲226%。

(時報資訊)