IC測試廠欣銓（3264）受惠訂單需求暢旺，2020年5月合併營收連4月繳出「雙升」佳績，站上7.51億元的1年半高點，改寫歷史第3高紀錄。公司上半年營運展望樂觀，面對下半年市場不確定性，將以更審慎穩健腳步布局，以維持公司穩定成長。

欣銓今（12）日雖受台股開盤重挫近300點影響而同步開低，但隨即在買盤敲進下翻紅走揚，早盤上漲2.2％至30.25元，領漲封測族群。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超5537張，本周迄今亦合計買超4194張。

欣銓2020年5月自結合併營收7.51億元，較4月7.32億元成長2.66％、較去年同期6.68億元成長12.46％，創同期新高、歷史第3高。累計1～5月合併營收35.63億元，較去年同期30.74億元成長15.92％，續創同期新高。

欣銓2020年首季稅後淨利3.21億元，季增1.25％、年增達76.99％，改寫同期次高。每股盈餘（EPS）0.68元，創近10年同期高點。公司先前表示，新冠肺炎對上半年產業影響不大，但對消費端需求影響仍待觀察。

展望今年，欣銓董事長盧志遠在致股東報告書中表示，雖然面對貿易紛爭再起、新冠肺炎疫情衝擊，仍預期半導體市場有機會觸底重返成長軌道，公司將透過完整區域布局優勢，以更審慎穩健腳步布局，以維持公司穩定成長。

因應5G應用、物聯網、人工智慧產業及車用電子的蓬勃發展，欣銓將持續投資研發汽車電子及安控等高品質規格產品的測試技術與因應品質管理系統，並積極投入先進晶圓級製程封裝（WLCSP）後製程、電源管理及類比晶片測試開發、射頻元件相關測試技術。

營運方針方面，欣銓將積極開拓車用電子及資安晶片測試，目標成為該領域第一品牌，並全力開發邏輯及訊號產品、射頻晶片、高效能類比晶片及微機電系統晶片測試領域，以期維持業務及獲利成長動能。

欣銓5月28日股東常會通過2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利1.3元，並完成7席董事、4席獨董全面改選。會後董事會推選盧志遠續任董事長，張季明續任副董事長暨總經理職務。

(時報資訊)