圖輯》直擊維安特勤隊駕馭輪型裝甲車解救人質演練 13:102020/06/12 中時電子報 戴志揚 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全副武裝特勤隊員正在實行演練。(警政署提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特勤人員正在實行裝甲車的演練。(警政署提供) 本次演練配合全副武裝特勤隊員實際於裝甲上進行。(警政署提供) 裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供) 裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供) 裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供) 裝甲車內部的設備情景，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲（車底與油箱均防爆），能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，車頭並能加裝破門裝置，是一款性能極佳的攻堅利器。(警政署提供) 維安特勤隊為國家級反恐特勤部隊，負責全國性反恐行動、反人質劫持、重大暴力案件與高風險治安任務之執行和支援。(警政署提供) 警政署署長於現場指導與勉勵特勤部隊。(警政署提供) 警政署長陳家欽在今日(12)早上10點半，於保安警察第一總隊主持「輪式裝甲車示範觀摩演練」。(警政署提供) 現場由警政署長陳家欽主持「輪式裝甲車示範觀摩演練」。(警政署提供) 本次新增購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾於「神鬼認證」系列電影中現身。(警政署提供) 新增購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾於電影「神鬼認證」出現。(警政署提供) 警政署新購重型裝甲車首度亮相《神鬼認證》片中大顯神威 (中時電子報) #直擊 #維安 #特勤隊 #駕馭 #輪型 #輪式裝甲車示範觀摩演練 #反恐特勤部隊 #裝甲車 #反恐特勤部隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 明道有喜2／出道至今緋聞不少 王婷萱低調交往終成明道妻 07:152020/06/10 娛樂 爽花美國人200萬！川普兒極樂遊蒙古 獵殺瀕危巨大羊 11:252020/06/10 國際 蘋果公佈WWDC20主題演講時間 23日1點爆肝直擊iOS 14 01:502020/06/12 科技 警政署新購重型裝甲車首度亮相《神鬼認證》片中大顯神威 09:092020/06/12 社會 社會熱門新聞 少女失蹤6年成性奴 跟「爸」生子跟「兒」生龍鳳胎 - 社會 韓藝人宋讚養遭經紀人騙錢逼拍性愛片 怒求償150萬 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 台大教師沉痛 嘆行徑如紅衛兵 - 社會新聞 - 中國時報 正妹欠債借2萬 大學同學帶她進摩鐵「用身體還」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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