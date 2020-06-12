特勤人員正在實行裝甲車的演練。(警政署提供)
特勤人員正在實行裝甲車的演練。(警政署提供)
本次演練配合全副武裝特勤隊員實際於裝甲上進行。(警政署提供)
本次演練配合全副武裝特勤隊員實際於裝甲上進行。(警政署提供)
裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供)
裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供)
裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供)
裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供)
裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供)
裝甲車與特勤隊員於今早進行實際演練行動。(警政署提供)
裝甲車內部的設備情景，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲（車底與油箱均防爆），能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，車頭並能加裝破門裝置，是一款性能極佳的攻堅利器。(警政署提供)
裝甲車內部的設備情景，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲（車底與油箱均防爆），能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，車頭並能加裝破門裝置，是一款性能極佳的攻堅利器。(警政署提供)
維安特勤隊為國家級反恐特勤部隊，負責全國性反恐行動、反人質劫持、重大暴力案件與高風險治安任務之執行和支援。(警政署提供)
維安特勤隊為國家級反恐特勤部隊，負責全國性反恐行動、反人質劫持、重大暴力案件與高風險治安任務之執行和支援。(警政署提供)
警政署署長於現場指導與勉勵特勤部隊。(警政署提供)
警政署署長於現場指導與勉勵特勤部隊。(警政署提供)
警政署長陳家欽在今日(12)早上10點半，於保安警察第一總隊主持「輪式裝甲車示範觀摩演練」。(警政署提供)
警政署長陳家欽在今日(12)早上10點半，於保安警察第一總隊主持「輪式裝甲車示範觀摩演練」。(警政署提供)
現場由警政署長陳家欽主持「輪式裝甲車示範觀摩演練」。(警政署提供)
現場由警政署長陳家欽主持「輪式裝甲車示範觀摩演練」。(警政署提供)
本次新增購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾於「神鬼認證」系列電影中現身。(警政署提供)
本次新增購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾於「神鬼認證」系列電影中現身。(警政署提供)
新增購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾於電影「神鬼認證」出現。(警政署提供)
新增購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾於電影「神鬼認證」出現。(警政署提供)

警政署新購重型裝甲車首度亮相《神鬼認證》片中大顯神威

(中時電子報)

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