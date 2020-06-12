大陸又爆滴滴車司機性侵女乘客疑雲！11日有網友爆料，河南鄭州一名滴滴司機下藥迷姦女乘客，甚至還直播性侵過程。不過這個爆料遭到眾多網友質疑，認為該直播內容跟許多色情直播「慣用套路」相當雷同，真實性可疑。不久，該名爆料網友又跳出來聲稱，誤以為嫌疑人是滴滴司機，向滴滴公司道歉。不過滴滴出行已經報案，鄭州警方正著手調查此案。

6月11日，有網友在微博爆料，稱6月10日淩晨，一名疑似滴滴司機的車主在某平臺直播了他性侵女乘客的過程。

綜合大陸媒體報導，直播視頻中，這名河南鄭州、自稱是滴滴司機的車主，先是跟女乘客聊天鬆懈對方心防，之後藉口要買水，下車前取得女乘客同意後，在車內噴灑「香水」，隨後下車。

5分鐘後，男子回到車內，此時後座上女子已躺倒，看似昏迷。畫面中，男子多次搖晃女子身體，同時進行呼喊，對方均未有所回應，確認女子真的昏迷，司機便對她性侵。

這個事件立刻在網路發酵，不過，影片中男子多次與直播間內觀眾互動，根據評論要求採取動作，並號召評論打賞。這也讓眾多網友質疑，這根本和許多「色情直播」的套路雷同，懷疑其真實性。

滴滴出行則是當晚便在官方微博回應稱，已注意到此事，且已經報警，一旦有進展會向社會公眾及時公開。河南省公安廳則指，已安排鄭州警方緊急核查，有進展會第一時間通報。

而不久後，該名網友又發表聲明，稱自己並非當事人，起先以為嫌疑人是滴滴司機，為無意中引導了對滴滴不利的輿論導向感到抱歉。

(中時電子報)