太平洋崇光百貨(以下簡稱SOGO)12日召開股東會確認去年財報稅後淨利4.9億元、成長13%，EPS0.59元，每股配息0.2元，今年儘管疫情衝擊3、4月，SOGO董事長黃晴雯指出，5月起整體人潮與業績均回籠，預期在大陸持續轉盈、減租成本下降以及下半年三倍券帶動消費力道挹注下，今年EPS有望倍數成長重回1元以上。

黃晴雯指出，今年開春以來，全球經濟飽受新冠疫情影響，台灣零售業面對前所未有挑戰，不僅量變、還有質變，包括進入商場的人流減少20-25%，對第一季營收衝擊甚鉅，且消費者「減少出門」消費習性大轉彎，SOGO藉此調整腳步，建構智慧零售生態系，整體電商大幅在3-5月大幅成長九成之多，SOGO APP流量在3、4月更創出近19萬人次，從電商、線上APP、外送、宅配等均成疫後新常態。

受到疫情干擾SOGO今年預算營收目標424.7億元，較去年減少1%，主要是新竹站前店結束營業所致，黃晴雯指出，預算基本沒下修，事實上自去年12月起即以每季營運「壓力測試」，必要時進行費用樽節、節約對應；而今年疫情所致包括天母、敦化、復興等店的租金均有受到房東眷顧調降租金，相對成本下調，而高雄也準備轉型為「垂直型購物中心」也就是部分樓層收租金做物業管理，以確保固定收益助攻獲利。

至於兩岸拓展腳步「永遠沒有暫緩！」黃晴雯說，台灣目前有二個據點在談都在新竹以北，開店時程仍言之過早，大陸開新店標的則以重慶為主，她強調，SOGO評估看過的案子太多，最終選擇考量還是在於獲利與否。

SOGO股東會亦改選董事五席與監察人一席，新任董事為徐旭東、黃晴雯、黃茂德、王孝一與井琪，監察人則由王景益擔任。

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