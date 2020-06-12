美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）在美東時間本（6）月11日提出《台灣國防法案》（Taiwan Defense Act, TDA），要求美國國防部確保美軍有阻止中國侵略台灣的能力，避免中方透過武力奪取台灣的控制權，造成「既成事實」（fait accompli）。外交部對此感謝美國國會議員採取各項友我作為，並將持續關注法案後續審議情形。

草案指出，美國自1979年來依循《台灣關係法》的一貫承諾，在2020財政年度國防授權法（NDAA 2020）也重申《台灣關係法》與《六項保證》是美台關係基石。基於執行《台灣關係法》，美國須維持阻止中國對台造成既成事實的能力。

草案要求美國國防部長從2021到2026年，每年4月30日前向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，並說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。

外交部表示，美國國會長期以來透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場。外交部感謝美國國會議員採取各項友我作為，支持台美軍事安全合作。外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，進一步深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

(中時 )