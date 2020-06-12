美股20周均線為多方最後防線。

受到美股周四（11日）大屠殺逾1800點拖累，衝擊亞股今（12日）全面嚇趴，台股早盤一度暴跌近300點，但隨即收斂跌勢，指數縮小至150點左右，大盤在14000點附近震盪。分析師認為，短線美股走跌一波機率頗高，除非在未來3天內指數能迅速站上月線，而台股11日收一根包覆線，預告未來走勢恐將偏弱，10971點可視為多空分界。

由於聯準會警告未來經濟前景仍不樂觀，且投資人擔憂第二波疫情爆發，加上短線漲幅已不小，一連串利空帶衰美股。

亞洲投顧分析師黃世民指出，美股近三個交易日重挫的主要原因，仍在於新冠疫情的發展，在美國因經濟重啟後，加上各地的示威遊行，導致目前美國每日新增確診病例仍高達20000人左右，在疫苗及特效藥問世前，美股恐仍受新冠疫情發展而左右其走勢。

他進一步分析，美股道瓊指數周四（11日）重挫1861.82點，從技術分析來看，指數收一根帶量向下跳空的長黑K，技術指標KD一舉跌破80，並形成死叉且摜破月線，短期趨勢來看，美股走跌一波的機率頗高，除非在未來3天內指數能迅速站上月線。

黃世民認為，台股為淺碟市場，無法獨善其身於國際股市，尤其受美股走勢影響甚深，台股6/11收一根包覆線，已預告未來台股走勢恐將偏弱，但所幸外資在6/11仍為買超，且本周截至周四外資已買超269.34億，建議投資人近期可觀察台幣匯率走勢、外資買賣超以及各期均線走勢排列等，並擇優選股操作。

顧德投顧分析師張家豪表示，美股拉回可從兩點來觀察，一是、20周均線為多方最後防線，再跌破等於向市場宣告，多頭力竭須拉回重新蓄力；二是、周KD能否持續挑戰高檔，若能突破80並維持高檔鈍化，則此次拉回視為快速修正乖離，後續仍有波段行情可期。

同樣判斷套用於台股加權指數，他提醒，目前距離20周均線仍超過500點的緩衝空間，可用上周帶量突破60周均線的長紅周K棒低點10971為多空界，並輔以周KD能否突破高檔80以上鈍化為觀察。

(中時電子報)