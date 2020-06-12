全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業去年合併營收及獲利雙雙下滑，EPS仍有11.16元，今(12)日股東會承認去年財報及營業報告書，並通過每股配發現金股利8.80元。

伸興台中新廠完成後，今日召開股東常會。伸興去年合併營收59.36億元，淨利歸屬母公司6.76億元，EPS為11.68元，會中通過每股配發現金股利8.80元。

伸興董事長林志成致詞表示，去年因中美貿易戰影響，中國大陸和美國市場銷量都減少。再加上部份國家因政、經因素衝擊，造成市場衰退。例如土耳其、巴西、智利、阿根廷等國家。除了上述因素外，再加上2018年底庫存過多影響，2019年是歷年來家用縫紉機產業衰退幅度最大的一年。去年伸興出貨量只有300萬台，但仍是全球最大的製造廠家，EPS為11.16元。

林志誠指出，今年疫情發生之初，確實影響一些銷量，但隨著疫情升溫口罩需求增加，也因此由三月起縫紉機需求增加。再加上居家上班、隔離等因素銷量大幅成長，歐美通路包括日本等所有通路幾乎沒有庫存。除了歐美國家，包括亞洲所有國家，也都追加訂單，造成我們目前所有廠區產能爆滿，我們最近陸續追加產線及設備以應付後續訂單。所以已可確認今年第三、四季一定比去年還多，等下半年訂單確認後，我們將上調今年銷售目標。伸興除了專注本業外，也積極尋找新的成長動能，所以也投入資源發展新事業及策略夥伴，也期望未來對公司的長期發展有所貢獻。

(工商 )