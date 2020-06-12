穩懋（3105）12日舉辦股東會，展望未來，董事長陳進財會後表示，雖有疫情與美中貿易戰干擾，但第三季傳統旺季「該旺的還是會旺」，主要隨疫情趨動各國加速5G基礎建設來振興經濟，看好下半年基建將比上半年好，而對華為事件則重申「大水庫理論」，因客戶多元分散，縱有消長、抵銷，幅度不會太大。

陳進財指出，手機總體市場因疫情衝擊下降，然5G建設屬於長期，並未因疫情停止，「反而更活潑一點」。各國均面臨經濟問題而急於振興，貨幣政策與增加支出公共建設是兩大方法，因此，基礎建設一定會成長，不只是大陸，全世界都在進行基建，美國的基建還包括太空。而相較於消費性電子商品，基建受疫情影響小，目前成長動能還是在基地台。

針對近期關注度升溫的氮化鎵，陳進財指出，穩懋是「超前佈署」、約十年前開始開發，至2019年已幾乎量產，因基期低讓成長狀態以倍數增加，未來量將隨終端應用逐步擴大；目前月產能約500片，與砷化鎵部分機台共用，現階段相對應市場需求還夠。

穩懋每年都會擴產，約在年底確認隔年計畫。陳進財表示，第三季就會用到目前擴充出來的5,000片產能，能否填滿雖是未知數，但產能是「跑在市場之前」。

除產能利用率外，影響毛利率表現的因素還牽涉產品組合、良率及折舊等，因5,000片佔比並不高，且隨客戶多元分散、市場總需求量不變，陳進財預期，下半年毛利率與目前將相去不遠，除非遭遇重大突發因素，至少到第三季不會太差，理論上會比去年同期好。

(工商 )