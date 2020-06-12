如何搶救低利率環境下的壽險業？國泰金控總經理李長庚12日提二大訴求，一是日、韓等各國壽險業都在提高海外投資比重，台灣已「超前部署」，就不要強制要求資金匯回；二是期盼中央銀行能給壽險海外避險多一點點自由度與彈性，例如海外孳息可增加換匯（CS）避險，有助降低避險成本、提高收益。

李長庚強調，若台灣有很多投資機會與工具，壽險資金絕對願意投資台灣，因為對環境、 產品相對熟悉，又不用承擔匯兌風險，但現在沒有投資工具怎麼辦，這些是保戶的錢，不是「愛台灣」三個字就可解決問題，若能在風險可控的情況下，替保戶、投資人投資海外增加收益率，才是「順應世界趨勢、順時鐘的操作」。

美國聯準會預估2022年底都可不會升息，低利率環境將持續，對金融業獲利將有重大影響，李長庚表示，如國泰人壽多年來已訓練出極高的商品拆解、解構能力，會研究投資結構型、複雜型商品，提高收益率，且強調若無法拆解、不確定最終風險的標的絕對不會踫；國泰世華銀則會增加手續費收入，其低利率環境民眾理財需求會大幅提升，會強化非放款利差的收入占比。

李長庚強調如2003年的SARS、2008年金融海嘯及這次的新冠肺炎，都會衍生出新的產業趨勢，國泰金有能力掌握產業結構轉變及新的投資機會，而每當新趨勢改變，都是財富重分配的機會點；李長庚說，好的公司希望變動，才有更大機會掌握更大發展，國泰金團隊會競競業業、謹慎看待掌握機會，創造更好的價值，若此方向持續，「（國泰金）股價問題不用我來擔心。」

南韓4月29日已修法提高保險業海外投資上限到50％，比台灣保險法的45％更高，且南韓不斷要學習台灣保險監理制度，如外匯準備金等，李長庚表示，台灣是超前部署。但近期因為立委再提降低保險國外投資，李長庚也表示，日韓等各國保險公司都在提高海外投資比重，若台灣保險業已累積極佳海外投資經驗、風險管理能力，在此潮流下可尋找更好的投資標的，即現在「還是需要國外投資」。

另外就是台美利差急速縮小，CS避險成本大降，反而是新台幣獨強造成一籃子貨幣避險效益不彰，因此李長庚也「請命」，期盼央行能給壽險公司海外避險再多一點空間與彈性，「若沒有100％自由去作避險，卻要求長期避險成本降低，這是手腳綁起來挨打」。

即國泰金期盼央行能同意增加CS避險比重，尤其是多年的海外投資累積龐大的孳息、獲利部位，盼可增加CS避險，可節省避險成本、降低匯率風險。

(工商 )