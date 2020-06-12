聯強國際(2347)總裁杜書伍12日表示，聯強下半年營收及獲利表現，比較保守講，至少應該會持平。聯強副總裁杜書全進一步表示，獲利部份，聯強第1季有很好表現， 下半年整體毛利及獲利都會去年更好。

杜書伍指出，第2季算是封城的末端，有些特殊商機跑出來，但美國到現在還在封城，印度也不明朗，但除了第2季還未解風的國家、聯強在當地的營運狀況稍微保守觀望一點之外，聯強在大陸、香港、台灣、澳洲的營運都相當不錯。

杜書全強調，聯強通路代理的經營品項多樣化，雖然各品牌各市場有的成長有的稍微衰退，但整體平均下來非常穩健，「穩健成長是聯強的長期目標」，也是聯強非常重要的策略。

杜書全表示，整體來看， 各國對疫情控制並逐步解禁，預期聯強營收會逐月變好，下半年大部份市場回到正常狀況，NB上半年突 然增加創造出很大的需求，加上過去企業談了很久的數位轉型，這次因疫情加速數位轉型，並增加相關商品的採購，所以，下半年對聯強來說，看起來相對比較樂觀。

杜書全強調，聯強2020年全年EPS將優於2019年。

(工商 )