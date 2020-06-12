據南華早報報導，總統蔡英文將參加18日舉行的「哥本哈根民主高峰會」視訊會議，屆時將與美國國務卿據美國國務卿蓬佩奧，以及香港眾志秘書長黃之鋒同場發表演說。報導指出，這3位都是陸官媒平日裡的眼中釘，這場會議不僅讓蔡又獲得了國際關注，且他們出現在同一場合肯定會進一步激怒北京，但專家認為大陸不一定會因此採取報復。

報導指出，這場會議是在大陸政府決定推出港版國安法後登場，而香港問題正是讓蔡助長台灣內部反北京氣氛，並藉此獲得連任。而大陸一再指責美國干預台灣以及香港事務，蔡與香港「反送中」活躍人士黃之鋒早已成為陸官媒經常譴責的對象。

在受邀與會者名單中，蔡不但排在第1，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、歐盟執委會副主席喬洛瓦（Vera Jourova）同在第1排，屆時蔡預計發表10分鐘左右的預錄演說《在疫情大流行壓力下捍衛民主－民主知覺指數》（Democracy under Pandemic Pressure - The Democracy Perception Index）。此外，主辦單位在介紹蔡時，是以「中華民國總統」（President of the Republic of China）頭銜，但後面特別註明「台灣」。

這場視訊會議是由非營利性組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）主辦，它是由北約前秘書長，丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）於2017年成立，拉斯穆森屆時也將發表30分鐘的開幕演說《捍衛民主─從香港戰場說起》。

報導指出，許多陸學者認為蔡與美國國務卿同場恐會讓北京不滿，但不至於採取嚴厲報復。中國非政府智庫全球化智庫創始人王輝耀表示，即使是線上會議，蔡與蓬佩澳參與同一場合並不洽當，特別是北京恐會視為違反一中政策。

而中國國際問題研究院研究員崔磊也表示，先前會議並未邀請現任的高階官員，且蓬佩奧的出席正反映了北京與華府之間的緊張關係；不過他也指出，這也並非蓬佩奧第一次跨越紅線，這些行為正顯示了美方正在尋求建立對陸政府施壓的意識形態聯盟，「但我認為陸方不會因此採取任何報復措施，畢竟這場會議並不會造成美陸關係持續性的傷害」。

(中時電子報)