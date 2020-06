據南華早報報導,總統蔡英文將參加18日舉行的「哥本哈根民主高峰會」視訊會議,屆時將與美國國務卿據美國國務卿蓬佩奧,以及香港眾志秘書長黃之鋒同場發表演說。報導指出,這3位都是陸官媒平日裡的眼中釘,這場會議不僅讓蔡又獲得了國際關注,且他們出現在同一場合肯定會進一步激怒北京,但專家認為大陸不一定會因此採取報復。

報導指出,這場會議是在大陸政府決定推出港版國安法後登場,而香港問題正是讓蔡助長台灣內部反北京氣氛,並藉此獲得連任。而大陸一再指責美國干預台灣以及香港事務,蔡與香港「反送中」活躍人士黃之鋒早已成為陸官媒經常譴責的對象。

在受邀與會者名單中,蔡不但排在第1,與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、歐盟執委會副主席喬洛瓦(Vera Jourova)同在第1排,屆時蔡預計發表10分鐘左右的預錄演說《在疫情大流行壓力下捍衛民主-民主知覺指數》(Democracy under Pandemic Pressure - The Democracy Perception Index)。此外,主辦單位在介紹蔡時,是以「中華民國總統」(President of the Republic of China)頭銜,但後面特別註明「台灣」。

這場視訊會議是由非營利性組織民主聯盟基金會(Alliance of Democracies)主辦,它是由北約前秘書長,丹麥前總理拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)於2017年成立,拉斯穆森屆時也將發表30分鐘的開幕演說《捍衛民主─從香港戰場說起》。

報導指出,許多陸學者認為蔡與美國國務卿同場恐會讓北京不滿,但不至於採取嚴厲報復。中國非政府智庫全球化智庫創始人王輝耀表示,即使是線上會議,蔡與蓬佩澳參與同一場合並不洽當,特別是北京恐會視為違反一中政策。

而中國國際問題研究院研究員崔磊也表示,先前會議並未邀請現任的高階官員,且蓬佩奧的出席正反映了北京與華府之間的緊張關係;不過他也指出,這也並非蓬佩奧第一次跨越紅線,這些行為正顯示了美方正在尋求建立對陸政府施壓的意識形態聯盟,「但我認為陸方不會因此採取任何報復措施,畢竟這場會議並不會造成美陸關係持續性的傷害」。

(中時電子報)