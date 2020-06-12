宏碁(2353)今年股東會改選董事7席，3席董事由創辦人施振榮、董事長陳俊聖、施振榮長子施宣輝續任，4席獨立董事當選人為行政院前院長張善政、力旺電子董事長徐清祥、李吉仁（曾任台大管理學院國企系教授）、吳由理（曾任理律法律事務所資深法務專員）。宏碁108年財報，由安侯建業聯合會計師事務所進行財簽。

有關宏碁去年財報會計師關鍵查核事項，會計師認為宏碁集團之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量，由於科技快速變遷，市場競爭激烈致產品價格變動較快，另產品及所備組件亦可能不符市場需求而產生呆滯情形，因存貨淨變現價值估計可能涉及管理階層之主觀判斷且具有高度不確定性，因此存貨之評價為會計師執行合併財務報告查核重要評估事項之一。

因應之查核程序，會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨之評價，是否已按宏碁集團之會計政策處理，檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形，及測試存貨是否分類於適當庫齡區間，執行存貨淨變現價值測試，以評估跌價損失認列之合理性。

(時報資訊)