海巡署南部分署第11岸巡隊昨天接獲第六巡防區指揮部通報，發現台南四草外約1.4浬1艘漁船疑似近岸違規投放籠具作業，立即調派無人機區隊臨空蒐證，無人機在高空對於偵蒐，對於漁船違法作業進行全程錄影，事後再派遣海巡艦前往查緝，無人機又度再度建功。

台南四草又見漁船違規，海巡無人機臨空偵獲。(林俊翰翻攝)

昨天上午9點多，第六巡防區指揮部雷達操作員發現一艘漁船於臺南四草外約1.4浬海域，疑有近岸違規投放籠具作業情形，並通報第一一岸巡隊UAV無人機，無人機大隊接獲通報後便評估現場天候、海象狀況後，即操控無人機臨空查察，發現該船違規投放籠具作業，立即錄影蒐證。

海巡署表示，海巡署無人具有機動、迅速特性，並結合第六巡防區指揮部監偵雷達幕，可以有效迅速應處，成功取締漁船違規作業，有效守護海洋生態保育及維護海洋資源。

南部分署第一一岸巡隊也表示，目前UAV無人機已充分發揮機動及優質蒐證特性，協助打擊海上違規拖網作業漁船，積極保育海洋生態與維護海洋資源，另呼籲民眾如有需要或發現不法，皆可撥打海巡署「118」服務專線，

(中時電子報)