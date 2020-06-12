新北市長侯友宜在工作人員引導下，體驗每秒震動4.6次的菲力士棒，直呼「很累！滿頭大汗！」（賴彥竹攝）

民眾迫不及待與動物公仔拍照留念。（賴彥竹攝）

場館周邊設置知名插畫家「包大山」及「五七」創作的動物角色公仔。（賴彥竹攝）

新北市第15座五股運動中心12日舉辦啟用活動，即日起至25日全館設施、體驗課程皆免費使用，新北市長侯友宜出席活動致詞時表示，鼓勵業者再加碼2周免費體驗，侯也體驗菲力士棒課程，並邀請議員陳明義、蔡淑君、蔡健棠一同體驗光動訓練課程，最後由蔡淑君贏得比賽，現場氣氛歡樂。

侯友宜致詞時表示，運動中心坐落於洲子洋公園，場館結合洲子洋過去沼澤地的環境特色，外觀以彈塗魚為意象設計，館內有25公尺的游泳池、烤箱、SPA池、兒童池，以及體適能中心、韻律教室、多功能教室等設施，鼓勵業者加碼，再多2周讓民眾免費體驗。

侯友宜也說，新北市今日啟動第15座運動中心，去年底曾去蔡淑君大力推動的林口運動中心，今天五股運動中心開幕也非常謝謝議員陳明義、蔡健棠、宋明宗、賴秋媚、黃桂蘭等人支持，也相信在整頓五股垃圾山、興建運動中心後，能帶動五股發展。

侯友宜在工作人員引導下，體驗每秒震動4.6次的菲力士棒，在短短5分鐘的體驗，侯直呼「很累！滿頭大汗！」，並邀請陳明義、蔡淑君、蔡健棠一同體驗光動訓練課程，最後由蔡淑君贏得比賽，業者也贈送菲力士棒給侯友宜、蔡淑君。

新北市體育處表示，首度與知名插畫家「包大山」及「五七」合作，邀請插畫家創作「城市森林 動起來」雙開繪本，講述人類與動物因運動相遇的溫馨故事，場館周邊也設置動物角色公仔，期望成為新北市亮眼的新地標。

五股運動中心表示，即日起至25日，每日上午8時至晚上8時，全館設施、寶寶游泳或光動訓練等特色系列課程皆免費體驗，在活期間內購買票卡或課程也享有8折優惠。

(中時 )