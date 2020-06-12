雲林縣麥寮鄉市區多條道路改善開工，怪手輕挖地面象徵動工。（許素惠攝）

雲林縣麥寮鄉市區多條道路改善開工儀式完成鳴炮。（許素惠攝）

雲林縣麥寮鄉公所主祕陳東松（右一）簡報麥寮國小通學步道改善計畫，希望立委蘇治芬（左二）協助爭取經費。（許素惠攝）

雲林縣麥寮鄉麥豐、麥津村泰順路等道路破損，立委蘇治芬爭取2600萬元前瞻計畫經費改善，工程上午開工，地方並提出麥寮國小通學步道施設計畫，蘇治芬踏勘後，也將極力爭取2500萬元施作。

麥寮鄉長蔡長昆指出，蘇治芬去年7月中邀集內政部營建署偕同地方會勘後，營建署同意補助2600萬元，公所配合款442萬元。

蘇治芬說，麥寮人口增加，用路頻繁，市區道路狀況確實不佳，除了路面改善，也會進行周邊環境營造，包括無障礙設施、人行空間等，助麥寮更宜居。

蔡長昆表示，施作範圍以麥津、麥豐村為範圍，包括中山路、泰順路、中華路、光復路及光復南路等市區主要道路，以及光大寮聚寶宮周邊改善道路鋪面，確保道路品質、延長道路使用年限，提供民眾舒適、安全的行車動線。

麥寮鄉公所另提出麥寮國小通學步道改善計畫，初步估計經費2500萬元，蘇治芬等人實勘後，表示會努力爭取。

(中時 )