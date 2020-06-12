國民黨中央委員連勝文12日中午赴高市議長許崑源靈堂弔唁，針對高雄市長補選人選一事，他認為國民黨應該推出高雄本地人選來說服市民。媒體問及近日是否有和韓國瑜談及下一步計畫，連勝文笑答「下一步我請他吃飯」。

「很遺憾要到他離開的時候，才能說謝謝。」連勝文感謝許崑源過去對於國民黨的鼓勵和協助，也特別對許崑源的太太林絲娛致意，感謝她在防疫期間出錢出力，協助高市弱勢民眾抗疫，未來高市還有許多社區需要林絲娛承接許崑源的遺志。

針對日前他抨擊國民黨此次罷韓投票大敗是因為「自私」一事，連勝文強調「愛惜自己」是人類的天性，如果為了國民黨奮鬥、工作打拼，就不能永遠把「自己」擺在第一位。如果在這麼辛苦的情況下，每個人都把自己擺在第一位，那這個黨就很難走出困境。

對於高雄市長補選，連勝文表示，他不是黨中央，所以不知道目前黨中央的規劃是什麼。但他個人認為，應該從高雄人的角度出發，取得市民的信任，找一位高雄本地出身、有淵源，在本地成長工作的候選人，會比較容易說服高雄人支持。

談及推薦人選，連勝文認為「有很多」，高雄有很多年輕或資深的民意代表，最終一定能推出讓市民接受、大家認同的人選。

外傳有可能「藍白合作」，連勝文強調，國民黨作為台灣最有能力制衡、監督民進黨一黨獨大的政黨，如果推出人選，別的政黨願意支持，國民黨當然歡迎。

媒體問及近日是否有和韓國瑜對話、談下一步計畫，連勝文笑說「他如果回台北，我請他吃飯」。

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(中時 )