美妝連鎖龍頭寶雅（5904）台北東區二號店試營運，預計13日正式開幕，為寶雅全台第235家門市，營業總面積達187坪，由於位於SOGO百貨黃金三角，有望為東區再添人潮。

寶雅指出，忠孝復興店提供6萬種品項，其中美妝保養品達370個品項，且全店的試妝檯都採用美肌燈台；寶雅近年來強攻都會蛋黃區，繼台北區東一號店之後，二號店更進駐忠孝商圈核心，寶雅規劃每4萬人的商圈就會需要一家的寶雅進駐，預計全台目標440家門市。

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