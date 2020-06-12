房地產「代銷天王」海悅國際（2348）全台代銷案逾千億！業績目標挑戰超越去年。

海悅今（12）日召開2020年股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利4.5元。

海悅國際董事長黃希文在致股東報告書中指出，去年海悅佈局全台代銷建案，亦跨足自地自建領域，2019年合併營收17.3億元，年增達53％；綜合損益達5.94億元、年增達38％；EPS達6.59元，營收獲利雙創歷史新高。

展望今年，海悅除專注房地產代銷本業之外，更垂直延伸，轉投資建設公司，並成立開發事業，以增加多元化營收和獲利來源。

黃希文表示，今年台灣經濟發展朝向穩步溫和成長，央行貨幣政策維持寬鬆，資金成本相對維持低檔，預期房地產市場仍有相當大的成長動能，海悅國際今年在房地產代銷業務上，將有不錯的展望。

今日海悅國際股東會，通過配發4.5元現金股利，股利配發率達68％，依今天盤中價格75元計，現金殖利率達6％。

展望下半年，海悅放眼全台，佈局優質代銷個案，目前已接案尚未完銷之熱銷個案，總銷金額約400億元，加上年底前預計進場的新案，包含台北市《敦南御所》、新北市《合環新店案》、《新潤心城》、桃園市《麗晶花園廣場》、《昭揚天匯》以及高雄市《美術白天鵝》等建案，總銷金額約600億元，合計全台在手代銷建案逾千億元，營運可望優於去年。

(工商 )