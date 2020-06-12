受到前一夜美股與油價重挫的拖累，亞股12日（周五）應聲倒地，主要在於新冠肺炎感染人數激增，令投資人擔憂疫情一旦捲土重來，將拖累解封後的經濟復甦腳步。

MSCI亞太股市（不計日本）指數下挫1.3％，澳股重跌1.7％，陸股也下滑0.67％。

日經225指數跌落1％，韓股Kospi指數重挫逾2％。

由於全球能源需求依舊疲弱，原油期價繼周四暴跌8％後，周五在亞洲盤續挫，美國原油期價跌落1.87％至每桶35.66美元，布蘭特原油期價下挫1.43％至每桶38美元。

(工商 )