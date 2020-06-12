力麒(5512)今(12)日舉辦股東會，由董事長郭淑珍主持，會中通過每股配發現金股利0.6元。由於力麒建設旗下擁有不少觀光、飯店業的轉投資項目，近年虧損連連，即便建設本業表現平穩，部分轉投資仍成為股東的箭靶。

力麒108年合併營收淨額為78.2億，較前年增加19億；稅後盈餘8.2億，較前年增加7.5億。EPS1.12元，每股淨值18.45元。

力麒建設董事長郭淑珍表示，去年因台中中科附近3000坪土地有建商願意購買，考量台北台中有段距離，在管理上難有效率管理所以決定出售先將現金入袋，獲利不錯賺了7億，未來仍會聚焦雙北持續推出精緻好宅，也會朝環境工程繼續努力。

由於力麒旗下擁有不少飯店、觀光產業的轉投資項目，在去年皆處於虧損狀態，其中宜蘭力麗威斯汀酒店108年虧損達1億，引發股東不滿頻發言。對此郭淑珍回應，過去開放陸客來台，導致飯店過剩，去年碰上總統選舉、陸客限縮，兩岸政府都不歡迎陸客來台，影響的不只是力麒，全台飯店都受影響，今年又有疫情，不過5月份飯店業績已有回穩。

力麒建設董事長郭淑珍表示，未來本業推案仍將以雙北市為主。（圖／黃鵬杰攝）

獨立董事葉果則緩頰，轉投資虧損部分已有提醒經營團隊，但大環境影響也不忍苛責，投資本來就是有賺有賠，這一塊的確需要檢討，也已看到他們的努力，以財務報表來講，已算過關。

目前力麒營建、環工、飯店事業股本各佔1/3，但營收則是環工為主佔58%、營建38%，飯店最少只有4%。力麒轉投資公司山林水環境工程總經理吳人傑表示，環工周轉率快，景氣好壞影響低，能創造穩定收入來源。

吳人傑表示，力麒十幾年前看到環工市場投資山林水，目前處於穩定成長、長期獲利的狀況，唯獨近期可能因疫情關係，觀音工業區很多工廠收掉，汙水處理量有差，但家用汙水處理廠是不受景氣影響，力麒對環工的轉投資是成功案例，去年營收達44億。

建設部份，今年推案預計能完工入帳的包括成屋的「力麒麒御」2戶、「力麒賦御」2戶、「力麒御品」9戶、「力麒家家富富」100戶總銷約32億，及「天母西路案」總銷46億，全年推案量達123億元。

目前力麒庫存土地還有北投幽雅案1146坪、塭仔圳1000坪、環山路3塊基地合計800多坪、中山北路六段1212坪等等，土地成本共162億。松江路土地則預計蓋企業總部。

疫情趨緩，郭淑珍看好下半年各方面表現都能上揚，也因為推案價格平均修正10%，5月就賣了3億。

未來力麒在烏石港及日月潭都還有飯店正在興建中。力麒觀光董事長蔡宗易表示，烏石港預計年底蓋好，明年初營運；日月潭則是旗下在當地第4間飯店，目前為結構體，預計後年底營運。

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(中時電子報)