《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（12）日的國際新聞重點。

【1】 挺台法案又一樁 美參議員提「台灣防衛法」 阻陸武力犯台

面對大陸近來積極在台海以軍事行動，美國參議員霍利（Josh Hawley）11日擬於國會提出「台灣防衛法」草案，確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻阻中共武力犯台、造成既成事實的能力

【2】 川金決裂？北韓：已沒理由維持兩人關係 自尋武力抗美

北韓外交部長李善權選在美朝首腦新加坡會談兩周年之際，直嗆若華府仍對北韓保持敵意政策，北韓已見不到任何理由讓最高領導人金正恩與美國總統川普維持個人關係，並揚言並自求建立「更為可靠」的力量，抵抗來自美國長期的軍事威脅。

【3】 推特大砍17萬假訊息帳號 多為北京支持

社群媒體推特11日表示，目前已移除超過17萬假訊息帳號，其中多已北京支持的影響力操作相關，例如宣傳大陸防疫、香港示威以及台灣問題的假訊息，並大多對大陸政府立場有利。這是去年「反送中」示威後，推特再次大舉刪除陸支持的假訊息帳號。

【4】 美新冠確診數又飆 財長：不能再次關閉經濟

美國新冠肺炎確診正式跨過2百萬里程碑，隨著經濟逐步解封，加上種族抗爭四起，許多地區確診數持續攀升。專家更以模組預告，今秋疫情將捲土重來。不過財長穆努欽11日接受CNBC專訪時信誓旦旦說，「我們不能再關閉經濟了。」

【5】 為與川普教堂合照致歉 美參聯會主席不想幹了

3位知情五角大廈官員透露，美國參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）因鎮暴警察動用催淚瓦斯清場，讓包括他在內的高官與總統川普在白宮對街的教堂外合照而飽受批評，如今他已動了辭職的念頭。

(中時電子報)