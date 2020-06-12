圖為台大校園內的傅鐘。(資料照片 簡立欣攝)

台大校友發起連署支持校園保留文物地景。 (圖擷自網路)

台大明(周六)將舉行校務會議，學生會日前要求校方成立促轉小組，清除校內「不義遺址」，而以傅斯年命名的傅鐘和傅園恐被列為首要目標。對此，有校友在網路串連，連署友持台大保留文物地景，並希望校園和解共生。

一群台大校友發聲表示，台大學生會長及部分學生代表，擬在本周六校務會議上提案，主張在台大校內，成立「轉型正義小組」，以清除具「威權意象」的標誌地景，恐涉及傅鐘、傅園⋯⋯等。

連署書提到，我們該致力於本地和外籍生學習不受影響，如何提升國際地位和競爭力，維持乾淨的學習環境和學風。已存在的歷史，有當時的時空背景，也有現在師生校友賦予的嶄新意義。能夠在校園和解共生，帶動社會朝正向發展，才是校友們樂見的！

楊姓台大校友表示，連署活動響應者眾，她甚至倡議，可不可以申請傅園，傅鐘成為二或三級古蹟？就不用擔心以後的不肖子孫了。

對於台大學生的倡議，台師大退休教授潘朝陽接受《旺報》訪問時表示，民進黨執政以後搞國家層級意識形態，影響所及，把政治風氣帶進各大學校園。台大作為大學龍頭，民進黨想解構台大，就從傅斯年開始。他也擔心，這股思想改造風潮會很快燒到政大、台師大。

(中時電子報)