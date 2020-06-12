台南市農產運銷公司於玉井果菜市場推廣2.0版安心標章，嚴格為消費者權益把關。（劉秀芬攝）

台南市農產運銷公司「頂級愛文芒果禮盒」，有12粒、15粒、6粒裝，宅配到家非常方便。（劉秀芬攝）

台南芒果產季到，加上疫情舒緩，遊客從5月中起就湧入台南玉井產區購買，為了保障消費者權益，台南市農產運銷公司於玉井果菜市場推廣2.0版安心標章，民眾購買芒果後，經過過磅，立即印出交易單據明細，上有農民編號、購買重量、追溯碼、客服電話，嚴格為消費者權益把關。

每年6、7月是台南芒果盛產季節，不少遊客喜歡親自到產地挑選順便來個小旅行，尤其是玉井果菜市場是附近果農販售的集中地點，水果量大、新鮮、種類多、價格便宜，假日常擠得水洩不通。

有鑑於往年曾有消費者抱怨購買芒果下層品質不佳，市場管理單位台南市農產運銷公司推出安心標章，每個果農進場交易必須有編號，水果要貼標章，方便追溯管理。今年農產運銷公司再推出改良版安心標章，水果過磅後再印出標章，避免農民借別人的標章貼自己的水果。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，標籤上有農民編號、客服電話，消費者買回去發現有問題，上班時間可以打客服電話，同仁會協助處理，運銷公司也會加強宣導及查核，為消費者權益把關。

此外，每到假日玉井果菜市場遊客眾多，經常造成交通混亂，農產運銷公司今年在各出入口張貼動線指示圖、停車場位置，讓消費者有更便利採買環境空間。

無法到玉井果菜市場享受採樂趣的民眾，可以上農產運銷公司官網訂購「頂級愛文芒果禮盒」，有12粒、15粒、6粒裝，宅配到家非常方便。

(中時 )