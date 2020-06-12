電子零組件廠-信邦(3023)因電動自行車(e-Bike)產品正式量產出貨，且MAGIC客戶產品訂單穩定成長，帶動4月及5月合併營收連續兩個月創下單月歷史新高，在新舊產品訂單強勁下，信邦目前產能滿載，業績可望遵循往年趨勢，第2季及第3季業績將逐季挑戰單季歷史新高，信邦董事長王紹新表示，由於公司產品為醫療、工業等非消費性產品，業績不受疫情影響，今年業績很樂觀。

信邦今天舉行股東會，信邦深耕MAGIC五大產業產品，且全球化佈局甚深，帶動公司近幾年業績無畏中美貿易戰及全球景氣波動穩定成長，108年合併營業收入為178億8617萬元，年成長11.43%，營業毛利為45.89億元，年成長17.1%，合併毛利率25.66%，年增0.6個百分點，營業淨利為18億9275萬8000元，年成長16%，稅後盈餘為17億1851萬1000元，年成長21.58%，營收、營業毛利及稅後盈餘均創下歷年新高，每股盈餘為7.47元，今天股東會通過每股配息5.3元。

儘管有新冠肺炎疫情，信邦因產品佈局廣泛，且醫療產品訂單暢旺，營運未受疫情影響，第1季合併營收達44.83億元，較去年同期成長11.83%，創下歷年同期新高，單季稅後盈餘4.48億元，較去年同期3.65億元成長22.84%，亦是歷年同期新高，單季每股盈餘為1.93元。

受惠於醫療及健康照護、汽車、綠能、通訊及電子週邊等產品出貨暢旺，且公司新跨入電動自行車於4月開始出貨，帶動信邦5月合併營收攀高至17.75億元，月增2.42%，年成長9.44%，連兩個月創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為80.2億元，較去年同期成長10.4%；信邦預估，第2季營運將優於第1季，有機會挑戰單季歷史新高，下半年在旺季來臨下，業績可望再攀高。

信邦業績穩定成長，獲亞系外資力挺，亞系外資認為，信邦今年每股盈餘可望達8.6元，給予信邦「買進」評等，目標價從160元調高至195元。

(時報資訊)