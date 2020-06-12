美國新冠肺炎疫情再度升高，投資人擔心疫情二度爆發將打擊原油需求前景，周五油價持續走低，延續隔夜市場的崩跌走勢。

美國期油目前下跌1.76%，報每桶35.72美元，稍早前一度下挫近4%，跌至每桶35.02美元。布蘭特期油目前跌1.32%，報每桶38.04美元，稍早前跌3%，報每桶37.40美元。周四兩大期油價格均暴跌約8%。

本周布蘭特期油價格估將下跌約12%，連漲6周的升勢嘎然止步。美國期油本周估下跌約4%，為連兩周收低。

美國新冠狀病毒確診病例數已在本周超過200萬人，累計死亡病例超過11.3萬人，全球最多。隨著各地陸續解封後，包括德州與亞利桑那州等6個州都出現確診激增的現象，並面臨醫療量能即將到頂的風險。

雖然新增病例數激增部分與檢測量提高有關，但許多州的確診住院率加速攀升，某些州的加護病房床位即將用罄，再度引發醫療崩潰的擔憂。

亞利桑那州衛生部門周四公布新增確診數達1,412人，使該州累計確診數超過3.1萬人。自5月1日起，該州確診數已經增加近300%，而自5月25日陣亡將士紀念日以來已經翻升約一倍之多。

(時報資訊)