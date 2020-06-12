力麒(5512)今日舉行股東會，董事長郭淑珍說，5月起個案的來客數和銷售量都攀高，光是5月單月累計就賣了3億元的房子，預期下半年需求會出來，房市應該不錯、會越來越好，價格將會持穩。她說，目前房市除了首購族之外，也漸漸看到換屋族群的出現，這將會支撐房市的表現，而公司並未改變「讓利」政策，在手成屋價格約讓利1成左右。

力麒今年推案量規模123億元，除了成屋外，原本打算完工後才銷售的天母西路案，郭淑珍笑著說「實在太多人不停的問」，只好開始先預售，此案總銷約50、60億元，規劃為92坪雙拚，每坪落在140萬元左右，現在已有很多人來預約。成屋可銷售方面，包括成屋銷售的力麒麒御2戶、力麒賦御2戶、力麒御品目前僅餘2成，上半年已賣了3億元，公司看好後市的銷售情形；總銷39億元的家家富富，規劃為地上25層、地下6層，目前剩32億元左右。

郭淑珍抱怨，土地價格居高不下真的很難買到，目前庫存土地換算成可推案量約有400億元左右，應付2～3年的推案沒什麼問題，包括北投1000千坪、環山路三快基地約800多坪郭淑珍新莊塭仔圳重劃區1000多坪土地等。

力麒除了營建本業外，集團旗下還有轉投資負責環保業務的山林水，以及觀光飯店產業，郭淑珍說，全球疫情還未降溫，台灣疫情控制得好，在無法出國的情形之下，國內旅遊需求熱度不減，現在飯店業績情形已經提升，預期下半年還是會延續熱度。目前日月潭的五星級旅館還在興建中，預期將會在後年加入營運，力麗烏石港酒店有機會在年底完工，未來都將成為營運的新柴火。

力麒建設今日召開股東會，會中順利通過各項承認及討論案，同時通過每股配發0.6元現金股利。力麒去年全年合併營收為78.27億元，歸屬於母公司稅後盈餘為8.27億元，每股盈餘(EPS)為1.12元，每股淨值為18.45元。

(時報資訊)