大億(1521)交通公司109年度股東常會，今(12)日仍如往年般，假大億麗緻酒店會議廳舉行；由大億集團董事長吳俊億主持；與會的總經理馮世忠坦言，受到新冠疫情影響，經營環境確實「辛苦了」！然「機會」還是有的，由於大陸廠已漸恢復去年水準，而國內車市，預估7月份亦可望開始回春；分析國內車市總銷售，由於受惠於汽車貨物稅汰舊換新補助即將落日，汽車銷售量表現不錯，推估年約為43至44萬輛。

大億108年度全年營收53.9億元，年減5.5％，稅後淨利為3.6億元，年增率12.8％，每股稅後盈餘4.73元，股東會通過配發現金股利4元；會中並完成董事改選，當選者為連任的鼎丸投資代表人吳俊億、株式會社小糸代表人渡邊正美、山本格也，以及小長谷秀治(新當選代表人)，以及吳育賢、吳承遠、獨立董事為連任的吳萬益、陳秀峰，以及新當選人丁澤祥。

大億總經理馮世忠表示，外銷還是該公司長期發展很重要的一部分，將持續和大股東小糸溝通，爭取集團的分工業務，開拓北美市場車款及車燈數的款式持續增加，爭取小糸集團的海內外訂單外，並持續開拓北美市場新客戶，未來更多新車種燈具、模具訂單，強化產品附加價值，進一步擴大營業額；另外，中國布局的部分，攜手福州小糸一起合作，拓展中國市場車燈商機。

因新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球汽車產業，全球經濟成長率因而下修，惟各國政府紛紛加強防疫措施，疫情也影響國內車市表現，但今年受到多款國產新車導入效果，以及舊車換新車的補助政策將於今年落日，產生新舊車款更替效應，帶動車市買氣，預估國內汽車銷售總量將維持43至44萬輛，與去年規模相當。

馮世忠坦言，受到疫情影響，今年以來的車市經營環境，確實很辛苦，但由於大陸福州廠的營運已漸恢復去年水準，國內車市預估七月份亦能慢慢恢復，整體營運往前邁進仍有機會，至於飛機燈具的開發已依計畫持續進行中，但由於研產至產品量產化等，時間須長達三至五年，近兩年內，仍無法挹注業績。

(工商 )