日職練習賽由火腿對上巨人，王柏融近期手感持續加溫，今日直接扛起先發第四棒，而效力巨人的陽岱鋼近3場比賽都敲安，卻從板凳出發，不過仍有機會替補上陣，兩名台將有望同場較勁。

王柏融昨日沒有先發，前一戰擔任第3棒時，敲出二壘打助火腿追平比數，近日更有連2場開轟的火燙手感，主將中田翔輪休的情況下，王柏融扛起先發第四棒、指定打擊。

而陽岱鋼近3場比賽有敲安加打點，昨日全隊4支安打有2支是陽岱鋼打的，也打下全隊唯一1分，近況火燙不過今日沒有在先發陣容中。

巨人對火腿先發陣容。（截自火腿官方推特）

(中時 )