台灣世界新聞傳播協會日前公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，台中以87．6％榮獲幸福城市第二名，僅次桃園的87.9％。台中市長盧秀燕12日出席太平親子館開幕時表示，感謝市民肯定，市府會持續努力推動社會福利、拚經濟、抗空汙，讓台中變得更好、更宜居。

市長盧秀燕說，台中今年在「幸福感」項目顯著進步，學者專家提3個原因，第1、社會福利特別加強，公幼公托倍增計畫，0至6歲都有補助，並擴增親子館，原4處到太平區第9處；另恢復長輩健保補助，增加關懷據點至400多個，提升老人社會福利。

盧秀燕指出，第2、拚經濟，去年辦理首屆台中購物節，今年7月第2屆將開跑，加上防疫有成，2020台灣燈會吸引超過千萬人次來台中；另招商引資、企業投資家數，台中市六都第一，包括，日本三井集團近半年全國最大投資案150億元等。

第3是對抗空汙，盧說，新市府對抗空汙有決心、有作為，這是市民朋友較為滿意的面向，市民有感施政主要集中在社會福利、拚經濟及抗空汙，未來市府會繼續加油，持續落實「富市台中、新好生活」目標。

(中時 )