馬英九2012年首次登彭佳嶼島礁，宣示距彭佳嶼146公里外的釣魚台主權。(摘自馬英九臉書)

針對日本石垣市更名釣魚台，前總統馬英九今天呼籲蔡政府訓令駐日代表深入瞭解背景，查報何以石垣市在此時採取行動？日本政府有無介入？持何立場？駐日代表也應到國會說明。此外，蔡總統也應徹底檢討對外關係全盤戰略，讓兩岸關係與國際關係相互支援，為臺灣爭取談判籌碼，避免在國際政治操作中被邊緣化。否則，蔡政府挺香港震天價響，護主權卻只說不做，遲早被人民看破手腳。

馬英九在臉書指出，近日，日本沖繩縣石垣市提案，要將「尖閣諸島」（釣魚臺列嶼的日本名稱）所屬之石垣市登野城行政區納入島名，改為「登野城尖閣」，再次掀起釣魚臺主權爭端。國內保釣團體群起赴臺北日臺交流協會嚴正抗議，蔡英文總統則呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」的原則，以和平來解決爭議。

他說，他於2012年總統任內發表「東海和平倡議」，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」原則，呼籲各方共享東海資源，並親赴離釣魚台列嶼最近的彭佳嶼，公布「東海和平倡議」路徑圖。

馬英九說，蔡總統這次認同他的主張，值得肯定。但他也要提醒，「東海和平倡議」乃建構於「和陸、友日、親美」的大戰略之上，蔡政府否定「一中各表的九二共識」，4年來兩岸關係惡化，外交又一面倒向美國，淪為大國棋子，臺灣失去迴旋空間，難以發揮以小博大的槓桿作用，更無法創造讓日本得以妥協的必要條件。

2012年9月25日，蘇澳漁會292位漁民搭乘58艘漁船，在海巡署船艦護航下，前往釣魚台海域「爭生存，護漁權」抗爭，與日方海上保安廳船艦對峙喊話、水砲互擊數小時。我國隨後利用「和陸、友日、親美」大戰略所創造的臺日外交空間，與日方密集談判半年，在2013年4月10日簽訂《臺日漁業協議》，替臺灣漁民爭取到釣魚臺周邊7萬平方公里海域自由作業、不受日方干預的權利，達成「主權不讓步，漁權大進步」的成果，解決40年來的漁業爭議。

馬英九說，現在，蔡政府一再誇耀臺日友好，卻未見雙方關係實質提升，不僅釣魚臺主權遭挑釁，漁權也大幅倒退。今年3月底，兩艘我國漁船在花蓮及臺東外海之我國專屬經濟海域內作業，遭日本公務船驅趕。4月初，日方兩度警告我國漁船勿進入沖之鳥礁所謂的「經濟海域」；依1982年《聯合國海洋法公約》規定，這塊海域屬於公海，日本只能為面積僅9平方公尺的沖之鳥礁主張12海里領海，無權主張200海里專屬經濟區。但蔡政府除了提出口頭抗議，毫無護漁作為。

他說，這次石垣市提案改名，我方也是由宜蘭縣政府率先抗議，並經議會通過將釣魚臺列嶼正名為「頭城釣魚臺」以反制日方。在維護主權上，只見中央政府簡短發言，未見具體行動，與我任內派海巡署船艦積極護漁的作法，完全不同。難道因為外長把日本當作「我最親愛的大哥哥」，所以就投鼠忌器嗎？

馬英九強調，棋子無法改變棋局，槓桿才能扭轉情勢。呼籲蔡政府要嚴肅面對這起日方更名事件，訓令駐日代表深入瞭解其背景，查報何以石垣市在此時採取行動？日本政府有無介入？持何立場？駐日代表也應到國會說明，向全民報告。同時，蔡總統也應徹底檢討對外關係全盤戰略，讓兩岸關係與國際關係相互支援，為臺灣爭取談判籌碼，避免在國際政治操作中被邊緣化。否則，蔡政府挺香港震天價響，護主權卻只說不做，遲早被人民看破手腳。

(中時 )