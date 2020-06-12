國立彰師附工汽車科范正威參加四技二專入學統測，拿下動力機械群全國第一，登上榜首，縣長王惠美表揚。（吳敏菁攝）

國立彰師附工汽車科范正威參加四技二專入學統測，拿下動力機械群全國第一，登上榜首。范正威說，以前只愛電動，為了想證明自己辦得到，放手一搏、拚命用功起來，媽媽早逝，這次考出好成績，感謝爸爸信任，給了他探索興趣的空間，激發學習動力，謝謝老師的指導鼓勵。

統測全國榜首在彰化，真是不簡單！彰化縣長王惠美12日上午親自前往彰師附工頒獎表揚彰化之光。王惠美說，技職教育，進可攻、退可守，習得專門技術，在未來求職及人生道路能有更多選擇空間。范正威畢業於彰興國中，在彰師附工教師們的認真教學，學術科都有好成績，還代表彰師附工參加專題創意比賽得到佳作，期勉未來更用功，人生更發光發熱。

范正威說，以前也曾沉迷打電動，考上汽車科，投入新課程領域，醒悟起電玩一直打、一直打，就真的能夠很快樂嗎？激起要認真用功來讀書了，想證明只要是自己想做的，就能做得到。

范正威表示，能考到好成績要感謝很多人，媽媽很早離世，爸爸撐起一個家，照顧他們姊弟，但爸爸對孩子完全信任，採取自由管理的方式，這種教育方式反而讓他更有想學習的動力；也感謝學校老師，汽車科老師非常認真，給予很大鼓勵與支持，和同學一起共讀，一起努力的感覺真好，彼此激發，鬥志十足。

彰師附校長石文傑表示，學校是培育工業技術人才的搖籃，擁有優秀的師資跟充足的設備，近年來汽車科表現更是優異，曾於2017年指導學生參加國際技能競賽榮獲汽車技術職類世界金牌及「國家最佳選手獎」外，歷年來更是全國技能競賽汽車技術職類與工科技藝競賽汽車修護職類的常勝軍，為台灣汽車界培育許多優秀人才。

(中時 )