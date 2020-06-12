台中市推公幼公托倍增計畫，0至6歲有補助，並擴增親子館；台中市太平區親子館12日舉行啟用開幕典禮，市長盧秀燕指出，太平區是第9處啟用的親子館，未來增加東區、西屯、北屯、后里、大雅、烏日區等據點，總數量預計達到15座親子館為目標，提出「幸福感」項目，讓市民有感。

市長盧秀燕說，台中今年在「幸福感」項目顯著進步，學者專家提3個原因，其中社會福利特別加強，公幼公托倍增計畫，0至6歲都有補助，並擴增親子館，原4處到太平區第9處；另恢復長輩健保補助，增加關懷據點至400多個，提升老人社會福利。

社會局指出，台中托育負擔佔家庭可支配所得8％，遠低於中央所訂10至15％，六都最低；台中公托數目前5家，今年7月將增至13家。另恢復老人健保補助，每個家庭1年省下6000至8400元；社區關懷據點從356增加到411個、長青學苑從771增加到890班。

(中時 )