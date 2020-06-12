《半導體》投資宏捷科 穩懋：屬財務性投資、不干涉經營 13:072020/06/12 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對投資宏捷科(8086)，穩懋(3105)董事長陳進財表示，投資宏捷科主要是看好5G及砷化鎵產業，純屬財務性投資，公司從未想過介入宏捷科公司。 穩懋日前公告投資宏捷科，引發市場揣測兩家公司是否會進行合作，今天股東會亦有法人提問，陳進財特別對此澄清，絕對沒有介入宏捷科經營的想法。 陳進財表示，投資宏捷科是因為公司看好砷化鎵產業及5G前景，屬於財務性投資，可以彈性處理，公司與宏捷科走的路不一樣，我們樂觀其成兩家公司能一路相互成長，絕對沒有想過介入宏捷科公司。 (時報資訊) #穩懋 #宏捷科 #5G #砷化鎵產業 #投資 #陳進財 也許您會感興趣 財經熱門新聞 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 台積電操盤神人已落跑！網看完帳單全跪了 - 財經 美股狂崩1800點還沒殺完？專家洩驚人關鍵... - 財經 不是張忠謀、郭台銘 老謝：台企大老中 對他印象最深 - 財經 散戶完了！這種爛股也在炒 小心輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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