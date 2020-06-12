針對投資宏捷科(8086)，穩懋(3105)董事長陳進財表示，投資宏捷科主要是看好5G及砷化鎵產業，純屬財務性投資，公司從未想過介入宏捷科公司。

穩懋日前公告投資宏捷科，引發市場揣測兩家公司是否會進行合作，今天股東會亦有法人提問，陳進財特別對此澄清，絕對沒有介入宏捷科經營的想法。

陳進財表示，投資宏捷科是因為公司看好砷化鎵產業及5G前景，屬於財務性投資，可以彈性處理，公司與宏捷科走的路不一樣，我們樂觀其成兩家公司能一路相互成長，絕對沒有想過介入宏捷科公司。

(時報資訊)