儘管新冠肺炎疫情及美國華為新禁令導致下半年產業變數不少，不過穩懋(3105)認為，下半年該旺的產業還是會旺，穩懋董事長陳進財表示，5G基礎建設、WiFi、光通訊及3D感測等產品需求不錯，由於公司客戶分散，第3季還是OK，下半年業績會維持上半年水準。

穩懋今天舉行股東會，會後陳進財接受記者採訪，談及下半年產業狀況，陳進財說，下半年確實是混沌不明，不過該旺的還是會旺，不至於出現旺季不旺的情況。

陳進財表示，儘管智慧型手機需求受到疫情影響，總體經濟亦受到疫情影響，但各國都在實施QE印鈔票，並增加財政支出，推動基礎建設等振興經濟方案，包括5G等基礎建設並沒有停止，反而更活潑，目前看起來，5G基礎建設、光通訊、基地台等需求都比上半年好，低軌道衛星看起來也不錯，WiFi相關需求亦很好，第3季看起來還OK，不會比第2季差。

儘管智慧型手機市場需求疲弱，但5G手機滲透率持續提升，且中美貿易戰讓美國蘋果等手機品牌廠受惠，而蘋果為目前手機廠中使用3D感測最為積極的廠商，讓穩懋下半年3D感測產品看好。

針對美國華為新禁令，陳進財表示，還是得看詳細規定，不過他強調，公司長期政策就是客戶分散，目前客戶涵蓋全球一流廠商，只要總需求存在，個別廠商的消長，對公司影響較少。

受惠於5G手機滲透率提升，今年第1季5G PA佔穩懋營收比重約20%，穩懋總經理陳國樺表示，5G手機因應頻段及傳輸需求，5G手機PA使用量較4G手機增加2到5顆，隨著5G手機日益增加，今年5G PA佔營收比重可望超過20%。

在新產能部分，穩懋新增5000片產能已開始試產，預計第3季開始貢獻業績，至於氮化鉀部分，目前月產能約500片，未來也將依市場需求擴產。

(時報資訊)