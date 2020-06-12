因應台灣電子業分散布局的趨勢，富邦金(2881)董事長蔡明興今天表示，策略上除了深耕台灣市場，對外將推動區域布局，受到產業供應鏈分散的效應，預期東協國家經濟會慢慢上來，因此看好前進東協設據點。包括大陸、香港、越南等都會持續布局，且對東協國家也很有興趣，馬來西亞、印尼、柬埔寨都是接下來布局的目標，澳洲也要設分行。

至於新冠疫情擴散重創全球經濟，台灣也連帶受到衝擊，蔡明興表示，富邦金控將持續落實風險控管，追求長期穩健成長。另外，港版國安法恐造成香港金融環境改變，促使資金轉往新加坡。蔡明興則認為，富邦本來就有在新加坡設立據點，未來將擴大分行規模，應對客戶可能增加的需求。

除了新加坡，蔡明興也提到，有聽聞一些港資想要轉進台灣，特別是投資不動產，因為對香港人來說，台灣的不動產物美價廉。

富邦金今天股東會完成董事改選，9席一般董事與6席獨董，總共15席。今年有3位新增獨董，包括台大會計系教授李書行、中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳，及前中國人壽董事長王銘陽。另外3位連任的獨董，包括中華策略發展學會理事長湯明哲、台灣師範大學教授陳新民，及台灣戰略模擬學會理事長張榮豐。

(時報資訊)