蝙蝠調查練習架設豎琴網。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園第12屆Youth Camp探索雪霸國家公園活動，提供高中及大專院校學生向自然學習的營隊活動，活動日期訂於7月21–23日、7月28–30日、8月11–13日及8月25–26 日，在武陵、觀霧及雪見地區辦理4梯次活動，6月15日上午9時開始受理網路報名。

武陵活動內容包含露營、炊食技能學習、生態環境解說、體驗攀登雪山東峰、夜間生態觀察及七家灣溪臺灣櫻花鉤吻鮭科學調查等活動；觀霧地區活動內容則包含野外生態監測技能學習、蛾類、哺乳類、昆蟲調查、野生物調查數位工具－iNaturalist操作；雪見地區活動包含露營、炊食技能學習、原住民文化的學習、古道巡禮及21公尺攀樹體驗。

雪霸處表示，4梯次活動有動態的體能挑戰、也有靜態的科學調查學習，學員可依自己喜歡的屬性，選擇參加適合的營隊梯次。每梯次的營隊活動，都會讓青年朋友學習以儉樸的方式，減少對自然環境的衝擊，期望在活動中喚起大家對自然的喜愛和對生命的崇敬，能夠珍惜自然、保護自然。

雪霸處指出，每梯次將保留4個名額給清寒學生、雪霸轄區原住民，檢附證明者僅需繳交5分之1的費用，武陵500元、觀霧700元、雪見300元。相關活動行程及簡章可搜尋雪霸國家公園網站下載，活動一律採線上報名。

(中時 )